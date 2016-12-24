NBA》勇士這戰術讓格林輕鬆得分 活塞教頭氣炸了（影音）
2016/12/24 22:09
〔體育中心／綜合報導〕勇士今在客場以119：113擊敗活塞，取得7連勝。比賽中，勇士隊一次戰術成功，讓格林（Draymond Green）輕鬆灌籃得分，活塞總教練范岡迪（Stan Van Gundy）相當不滿意子弟兵的防守，在場邊相當生氣。
比賽中，格林透過隊友掩護，在籃下跑出空檔，他接獲傳球後，直接跳起來灌籃得分，活塞球員補防也來不及。范岡迪看到後相當不高興，念念有詞、又氣又跳，肢體語言相當豐富。
活塞總教練范岡迪。（法新社）
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