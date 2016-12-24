棒球》林益全球迷會 挑戰壘球開轟成功

林益全（右）舉行個人球迷會，全家人在場邊合影時扮鬼臉。（秉初運動娛樂經紀提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕林益全今天在台中洲際棒球場舉行個人球迷會，今年採取2天1夜的親子棒球冬令營，正好碰上聖誕節，吸引60組家庭報名，近200位球迷參加創新高，不只有球場大螢幕個人專屬照與登場音樂的職棒級禮遇，還首次體會夜間比賽。

林益全球迷會今年邁入第4屆，去年就在洲際球場舉行，但無法使用球場大螢幕，也無法開燈比賽，林益全今年把租借時間從半天延長到整天，也借到大螢幕與球場燈光，「由於費用較高，不得不提高球迷會報名費，卻不影響球迷的意願。」他說。

林益全在慢壘對抗賽打開路先鋒，客串中外野手，最高潮是下午挑戰壘球全壘打大賽，儘管拿鋁棒，但壘球重量較重，又要在臉書上直播，只有5次機會讓他相當緊張，頻頻拉筋伸展熱身，試打時就打到全壘打牆前，認為應該有機會成功，果然正式挑戰第1球就打上看台，5次機會兩度開轟，「感覺比明星賽全壘打大賽還緊張，還好沒漏氣。」他說。

現為職業軍人的曹君德在部隊2個月沒休假，特地為林益全球迷會積假並當成年度家族旅遊，他們一家人在林益全加入興農牛後成為死忠球迷，每年球迷會都參加，哥哥曹君華雖是重度腦性麻痺，外出並不方便，曹君德仍堅持帶他一起參加，「哥哥很期待，從1個月前開始在High了。」他說。

另一位腦性麻痺球迷涂浩順也在慢壘比賽中代打，笑說「看這麼多年棒球，每次看打者揮棒很輕鬆，自己有機會拿球棒打擊，才知道沒那麼簡單」，他覺得林益全個性比較內歛，實際上很平易近人，得知有個人後援會後就決定加入，球迷會也不會因為他行動不便被晾在一旁，會盡量安排他參與，感覺真的就像一家人。

73歲的葉爸爸（中）是林益全球迷會年紀最大的球迷。（秉初運動娛樂經紀提供）

林益全球迷安排腦性麻痺球迷涂浩順在慢壘賽上場代打。（秉初運動娛樂經紀提供）

林益全球迷會讓球迷體驗夜間比賽。（秉初運動娛樂經紀提供）

林益全球迷會邀請徐總遺孀「師母」謝榮瑤參加。（秉初運動娛樂經紀提供）

林益全挑壘球全壘打成功。（秉初運動娛樂經紀提供）

林益全舉行個人球迷會，全家人在場邊合影。（秉初運動娛樂經紀提供）