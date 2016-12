勇士裕隆上演排名保衛戰 今日賽事預告與轉播

昨日台銀舉辦耶誕主題日活動,球員帶著小朋友一起進場。(記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕早安,耶誕節快樂,自由體育仍為讀者獻上精彩賽事。

SBL今日17:00裕隆將迎戰富邦,目前勇士排名聯盟第2、裕隆第3,兩隊將上演一場排名保衛戰。

19:00達欣與台啤將3度交手,前2場比賽皆由達欣獲勝,今日台啤將再戰達欣,能否扳回一成,敬請期待。

UBA預賽二階持續進行,重返公開一級、排名第1的義守大學至今未嚐過敗績,今晚義守將迎戰上屆第4、目前排名第2的健行科大,比賽會有什麼表現,精彩可期。

SBL例行賽

17:00 裕隆 VS. 勇士(緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂)

19:00 達欣 VS. 台啤(緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂)

UBA預賽(公開男子組一級)

13:00 台藝 VS. 虎科(SSU Youtube、FOX體育二.三台)

14:45 台科 VS. 台師(SSU Youtube、FOX體育二.三台)

16:30 世新 VS. 虎科(SSU Youtube、FOX體育二.三台)

18:15 健行 VS. 義守(SSU Youtube、FOX體育二.三台)

13:00 國體 VS. 中科(SSU Youtube)

14:45 明道 VS. 北市(SSU Youtube)

16:30 醒吾 VS. 首府(SSU Youtube)

18:15 高師 VS. 康寧(SSU Youtube)