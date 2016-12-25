勇士裕隆上演排名保衛戰 今日賽事預告與轉播
2016/12/25 07:23
昨日台銀舉辦耶誕主題日活動，球員帶著小朋友一起進場。（記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕早安，耶誕節快樂，自由體育仍為讀者獻上精彩賽事。
SBL今日17：00裕隆將迎戰富邦，目前勇士排名聯盟第2、裕隆第3，兩隊將上演一場排名保衛戰。
19：00達欣與台啤將3度交手，前2場比賽皆由達欣獲勝，今日台啤將再戰達欣，能否扳回一成，敬請期待。
UBA預賽二階持續進行，重返公開一級、排名第1的義守大學至今未嚐過敗績，今晚義守將迎戰上屆第4、目前排名第2的健行科大，比賽會有什麼表現，精彩可期。
SBL例行賽
17:00 裕隆 VS. 勇士（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
19:00 達欣 VS. 台啤（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
UBA預賽（公開男子組一級）
13:00 台藝 VS. 虎科（SSU Youtube、FOX體育二.三台）
14:45 台科 VS. 台師（SSU Youtube、FOX體育二.三台）
16:30 世新 VS. 虎科（SSU Youtube、FOX體育二.三台）
18:15 健行 VS. 義守（SSU Youtube、FOX體育二.三台）
13:00 國體 VS. 中科（SSU Youtube）
14:45 明道 VS. 北市（SSU Youtube）
16:30 醒吾 VS. 首府（SSU Youtube）
18:15 高師 VS. 康寧（SSU Youtube）
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