NBA》厄文一手運球晃人加拉竿 讓書豪成背景（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊今在主場以119：99輕取騎士。比賽中，騎士後衛厄文（Kyrie Irving）單靠右手運球晃掉籃網球員，接著拉竿上籃得分，吃掉台裔球星林書豪。

這場比賽第二節剩下4分多鐘，厄文面對林書豪，他用右手運球，先是晃掉籃網球員霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson），接著他上籃時林書豪想要封阻，厄文閃過並拉竿上籃得分，，這也是NBA每日十大好球的第二名。

厄文這場比賽全場11投5中，攻下13分、10助攻、6抄截。

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騎士後衛厄文。（USA Today Sports）