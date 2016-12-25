NBA》全聯盟最操 里拉德腳踝「翻船」傳傷情

〔體育中心／綜合報導〕近期吞下5連敗的拓荒者又有壞消息，上戰與馬刺的比賽中，球隊老大里拉德（Damian Lillard）爭搶籃板不慎「翻船」扭傷腳踝，仍拖著傷勢完成比賽，根據最新消息傳出，經X光檢查後，里拉德的腳踝傷勢比預期嚴重許多，將進入每日觀察名單。

里拉德昨日受訪時說，「很糟糕，先前對勇士和國王都曾扭到同隻腳，這次更是在同一部位再受傷一次，是最慘的一次了。」硬撐完整場的里拉德攻下16分、5籃板、10助攻，拓荒者仍以90：110不敵馬刺。

2012-13球季進入聯盟的里拉德，連續3季、246場利行賽健康出賽，直至上季艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）離隊後，才出現缺陣7場的紀錄。

里拉德本季上場時間場均35.8分鐘，累積上場時數達1145分鐘，高居聯盟第一，場均可繳出27分、4.5籃板、6.2助攻的成績單。

拓荒者近況低迷，近10場比賽僅贏下1場比賽，目前以13勝19敗暫居西部第9。