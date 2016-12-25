NBA》耶誕大戰打騎士 杜蘭特、柯爾想法大不同
2016/12/25 10:59
杜蘭特。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕耶誕大戰重頭戲將由連續兩年總冠軍組合騎士、勇士上演，賽前主帥柯爾（Steve Kerr）與杜蘭特（Kevin Durant）分別受訪，對決騎士前夕，兩人心情大為不同。
柯爾提到，對決騎士是例行賽最為重要的一場比賽，「打耶誕節大戰是種殊榮，跟騎士對決明顯是個巨大的挑戰，我們非常期待。」
杜蘭特則與總教練的看法相反，「不是新鮮事了。從我進入聯盟至今，總是被拿來跟詹姆斯（LeBron James）比較，每次總被放大宣傳，但是從另一個角度來看，這就是另外一場例行賽罷了。」
杜蘭特繼續說，「時至今日，我跟LeBron的隊友都和從前不同了，我不知道會發生什麼事情，但應該會是場很有趣的比賽，從球季開始前，媒體就不斷在想像我們的對戰。」
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