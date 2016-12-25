NBA》耶誕大戰對完全體馬刺 魏德：任何小錯誤都可能致命

魏德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛近況慘兮兮，近6場賽事僅拿下1勝，目前更吞下2連敗，戰績14勝15敗跌出東部前8強，明公牛將在耶誕大戰作客聖安東尼奧，對決完全體回歸的馬刺，預料將有番苦戰，當家球星魏德（Dwyane Wade）表示，「任何小錯誤都可能讓你致命。」

公牛昨以91：103敗給黃蜂，苦吞2連敗，近期6場賽事只擊敗過活塞，而明天眾所矚目的耶誕大戰，又將遇上由輪休結束的P.加索（Pau Gasol）、帕克（Tony Parker）及吉諾比利（Manu Ginobili）率領的完全體馬刺，勢必將有番激戰。

魏德昨賽後受訪時表示，「我們仍不夠穩定，並沒有達到我們的水平，攻守兩端都要再更穩健，畢竟在這個聯盟，任何小錯誤都可能讓你致命。」魏德昨役上場26分鐘貢獻12分7籃板2助攻。