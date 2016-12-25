MLB》避免滯銷 包提斯塔讓步願接受1年短約

包提斯塔。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕藍鳥今年有兩位重砲手投入自由市場，其中英卡納西恩（Edwin Encarnacion）已確定轉戰印地安人，包提斯塔（Jose Bautista）卻乏人問津，外媒報導，他願意接受1年的短約。

包提斯塔季末拒絕藍鳥1720萬美元（約新台幣5.3億元）的報價，轉而投入自由市場，希望尋找更有利的合約，雖然包提斯塔是聯盟中具有威力的重砲手，但今年球季出現傷病問題，加上36歲的年紀，讓其他球隊對於開長約網羅他這件事卻步。

包提斯塔本季繳出2成34打擊率、22轟，至今仍在尋覓下個落腳處，外媒報導，目前他能夠接受一年的短約，也願意回頭繼續與藍鳥交涉，而提出能接受短約，不排除會再度吸引其他球隊的目光。