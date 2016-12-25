NBA》差點被林書豪賞火鍋 騎士球星一句話開嗆（影音）

林書豪昨對騎士表現不盡理想。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕騎士昨天以119：99大勝籃網，騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）在賽後談論林書豪的防守時說，「如果林書豪在那時賞我一鍋，我就第二度宣佈退休。」引起美國媒體大篇幅報導。

傑佛森昨天賽後接受《Fox Ohio》訪問時，被記者問到在他的一次快攻中，差點被林書豪蓋火鍋的想法，傑佛森秒回：「如果林書豪那時蓋我火鍋，我就二度宣佈退休。」

傑佛森曾在上季奪冠後宣佈退休，不過72小時後他在封王大遊行上宣佈「不退了」，並宣誓要幫「大帝」詹姆斯完成二連霸。

傑佛森曾是籃網招牌球星，共在籃網效力7年，平均可攻下17.4分、5.4籃板、3助攻，2002-03年與傳奇控衛奇德（Jason Kidd）搭檔，連續闖進總冠軍賽，2004年飛人卡特（Vince Carter）加入後組成鐵三角，是籃網球迷相當回味的輝煌年代。

林書豪昨天對騎士攻下10分、6助攻發生5次失誤，傑佛森替補9分鐘，拿下5分、1助攻。

傑佛森向林書豪開嗆。（美聯社）

傑佛森在林書豪面前上籃得分，獲得加罰機會：

傑佛森談論林書豪：