NBA》諾威斯基19年紀錄 柯瑞用8季就打破！

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨日以119：113險勝活塞，球隊一哥柯瑞（Stephen Curyy）攻下25分、3籃板、8助攻，包括5記三分球，迄今累積1711顆三分球，正式超車小牛隊「德製坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki），位列歷史第16名，完成生涯重要里程碑。

柯瑞追趕前輩速度驚人，本月12日對灰狼的比賽超越偶像太陽隊傳奇控衛奈許（Steve Nash），昨日再擠下諾威斯基，僅花8個球季時間就超過奈許花了18年、諾佬19年累積的數據。

NBA歷史上生涯三分球命中次數最多的為「雷槍」艾倫（Ray Allen），生涯19年共飆進2973顆三分球。現役三分球投得最多的則是公鹿隊的浪人後衛「噴射機」泰瑞（Jason Terry），生涯共投進2187顆。