NBA》耶誕大戰初體驗 矮腳虎：美夢成真

I.湯瑪斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克昨役不敵雷霆，雖終止近期4連勝，戰績仍高居東部第3僅次於騎士與暴龍，塞爾提克明將在耶誕大戰對決紐約尼克，「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）說：「能在耶誕夜打球，真的是美夢成真。」

昨役雖不敵雷霆但塞爾提克眾將仍未失志，對於即將到來的耶誕大戰，展現強大企圖，防守悍將布萊德利（Avery Bradley）表示，「我很感激能在耶誕夜出賽，畢竟不是每個球隊都能有此殊榮，這也是很棒的機會向全國觀眾展現我們的實力。」

I.湯瑪斯更直呼美夢成真，「我從未在耶誕夜出賽過，一直以來都只有看比賽的份，但今年我們能夠出賽，真的是美夢成真。」，相較於球員們的興奮心情，總教練史帝文斯（Brad Stevens）則顯得平靜許多，「雖然能在耶誕夜出賽很棒，但那終究是一場比賽，如果沒有耶誕樹或耶誕裝飾，我根本不知道是耶誕節。」

塞爾提克總教練史帝文斯。（資料照，美聯社）