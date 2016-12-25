MLB》王建民前投手教練 罹血癌一度病危

2016/12/25 09:11

史陶德邁爾。（取自Daily News）

〔體育中心／綜合報導〕洋基前投手教練史陶德邁爾也曾是王建民在洋基時期的投手教練，現年75歲的他正因為癌症，在醫院跟病魔搏鬥中，稍早消息指出，他目前已脫離險境。

史陶德邁爾球員時期在洋基待了11個球季，生涯繳出164勝139敗的成績，平均防禦率2.97，也曾多次入選明星賽，卸下球員身分後，他曾到大都會、太空人擔任投手教練，並在1996年時回到洋基任教。

史陶德邁爾在1999年時被診斷出罹患血癌，當時他仍是洋基的教練，2000年時，他進行幹細胞治療，狀況好轉，並繼續執教，直到2005年球季才正式退休。

王建民在2005年時升上大聯盟，當時史陶德邁爾仍是投手教練，因此也曾短暫帶過他。

史陶德邁爾。（取自Daily News）

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