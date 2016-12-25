MLB》曾是單季30轟強棒 巨人簽下建仔前隊友

〔體育中心／綜合報導〕據《NBC》報導，34歲老將工具人摩斯（Michael Morse）與巨人隊簽下小聯盟約，新球季將力拚東山再起。

摩斯生涯分別效力過水手、國民、金鶯、巨人、馬林魚、海盜等6支球隊，最輝煌的是在2011年效力國民單季轟出31發全壘打，外加3成03打擊率與95分打點，讓他成為MVP候選人，當年還是王建民的隊友。

2014年摩斯在巨人繳出2成79打擊率、16轟、61分打點的成績，不過之後成績開始嚴重退化，近2季摩斯合計只有5轟、19分打點，本季更只在大聯盟留下8打數無安打的成績，新球季他將從小聯盟出發，尋求東山再起。

摩斯新球季改當巨人。（USA Today Sports）