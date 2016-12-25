MLB》曾是單季30轟強棒 巨人簽下建仔前隊友
2016/12/25 09:19
〔體育中心／綜合報導〕據《NBC》報導，34歲老將工具人摩斯（Michael Morse）與巨人隊簽下小聯盟約，新球季將力拚東山再起。
摩斯生涯分別效力過水手、國民、金鶯、巨人、馬林魚、海盜等6支球隊，最輝煌的是在2011年效力國民單季轟出31發全壘打，外加3成03打擊率與95分打點，讓他成為MVP候選人，當年還是王建民的隊友。
2014年摩斯在巨人繳出2成79打擊率、16轟、61分打點的成績，不過之後成績開始嚴重退化，近2季摩斯合計只有5轟、19分打點，本季更只在大聯盟留下8打數無安打的成績，新球季他將從小聯盟出發，尋求東山再起。
摩斯新球季改當巨人。（USA Today Sports）
相關新聞
- MLB》王建民前投手教練 罹血癌一度病危
- MLB》避免滯銷 包提斯塔讓步願接受1年短約
- MLB》耶誕節快樂 爸爸總管6500萬簽兒子
- MLB》全大聯盟臂力第2好 勇士9.8億綁金手套外野
- MLB》超狂！ 他35天轉隊5次寫大聯盟紀錄
推薦新聞
-
2016體壇超精彩！ 這10大事件你一定不能忘2016/12/25 16:09
-
NBA》「他需要控制情緒」朗度的壞脾氣讓狼王也搖頭2016/12/25 15:14
-
NBA》柯瑞效率驚人 再4季加冕三分球王2016/12/25 12:19
-
NBA》耶誕大戰明開打 後布萊恩時代誰能爭鋒？2016/12/25 12:02
-
籃球》45秒轟15分！高中球員奇蹟逆轉（影音）2016/12/25 11:36