NBA》轉型全方位球員？防守悍將布萊德利：我將有所改變
2016/12/25 10:41
布萊德利。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕向來擅長以防守摧毀敵人的塞爾提克後衛布萊德利（Avery Bradley）想要轉型成全方位球員？據ESPN報導，為了能夠全面提升攻守兩端能力，布萊德利已經列好休賽期的訓練清單，布萊德利：「我不會告訴你我要做什麼，但你將會發現我的改變。」
去年球季入選聯盟防守第一隊的布萊德利，向來以堅強的防守能力讓對手聞風喪膽，但他今年展現優異的攻擊能力，目前平均上場35.2分鐘可貢獻17.8分7.3籃板及2.4助攻，場均得分與籃板達成生涯新高，其中近4成8的投籃命中率及4成1的3分球命中率也突破近年成績。
布萊德利表示，「為了能夠進步，我已經列出訓練清單，並準時實行，我不會告訴你我要做什麼，但你將會發現我的改變。」雖然還有漫長賽季，但布萊德利已列好修賽期的訓練清單，「我想將表現提升至另一個層次，也想證明給不看好我的人們，所以這一切對我來說很重要。」
布萊德利（左）去年入選防守第一隊。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》耶誕大戰初體驗 矮腳虎：美夢成真
- NBA》改寫三分成使命 柯瑞再花4季有望歷史第一
- NBA》諾威斯基19年紀錄 柯瑞用8季就打破！
- NBA》耶誕大戰對完全體馬刺 魏德：任何小錯誤都可能致命
- NBA》差點被林書豪賞火鍋 騎士球星一句話開嗆（影音）
推薦新聞
-
棒球》2歲小男童打棒球 竟學包爺霸氣甩棒（影音）2016/12/25 16:11
-
2016體壇超精彩！ 這10大事件你一定不能忘2016/12/25 16:09
-
NBA》與國王高層的保密協議？卡爾新書內容遭刪減2016/12/25 13:38
-
棒球》王柏融出席穀保OB賽 廖正井當面邀打經典賽2016/12/25 12:43
-
日職》展現善意 長野久義要用中文跟陽岱鋼搏感情2016/12/25 11:09