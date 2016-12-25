NBA》柯瑞效率驚人 再4季加冕三分球王

柯瑞不斷打破三分球紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨日以119：113險勝活塞，球隊一哥柯瑞（Stephen Curyy）攻下25分、3籃板、8助攻，包括5記三分球，迄今累積1,711顆三分球，正式超車「德製坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki），位列歷史第16名，完成生涯重要里程碑。

柯瑞追趕前輩速度驚人，本月12日對灰狼的比賽超越偶像太陽隊傳奇控衛奈許（Steve Nash），昨日再擠下諾威斯基，僅花8個球季時間就超過奈許花了18年、諾佬19年累積的數據。

NBA歷史上生涯三分球命中次數最多的為「雷槍」艾倫（Ray Allen），生涯19年共飆進2,973顆三分球。目前現役三分球投得最多的則是公鹿隊的浪人後衛「噴射機」泰瑞（Jason Terry），生涯共投進2,187顆。

目前現役球員一共有7名球員排在柯瑞前，分別為：泰瑞、皮爾斯（Paul Pierce）、克勞佛德（Jamal Crawford）、卡特（Vince Carter）、柯佛（Kyle Korver）、強森（Joe Johnson）、史密斯（J.R. Smith）。

柯瑞生涯前期遭受傷病困擾，但近年在三分線上的數據累積，僅有隊友湯普森（Klay Thompson）可望其項背，在「單季命中三分球」這項統計上，柯瑞囊括前10名的4個位置，上個球季，柯瑞在三分線外共出手886次，比排名第二的老將麥克勞德多出208顆，打破高懸20年的歷史紀錄。

數據顯示，柯瑞自2012-13球季傷癒回歸後，每季最少可砍進至少261記三分球，上季更是破天荒達到402顆，近4季例行賽，柯瑞平均每季可投進305顆三分球，依照此速度計算，柯瑞要超越「雷槍」，只要再花約4到5個球季就可完成。

本季至今，柯瑞已投進118顆三分球，場均出手9.5次、命中3.8次，若按照前文提及的每季「305顆」速度追趕，本季結束有望擠進前10，超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的1827記三分球。

歷史三分球王艾倫。（資料照，法新社）



