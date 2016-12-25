日職》無緣當殷仔隊友 中日龍簽下馬林魚左投

阿勞霍轉戰日職。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕由於馬林魚以2年1600萬美元（約新台幣4.96億）簽下後援投手齊格勒（Brad Ziegler），昨天將投手阿勞霍（Elvis Araujo）釋出，據《邁阿密先驅報》指出，阿勞霍新球季將轉戰日職，加入中日龍隊。

現年25歲的阿勞霍這2年在費城人專職後援，防禦率5.06，上季K/9值達9.5相當不錯，但每9局保送率也高達5.6，控球狀況並不穩，上週被費城人放進讓渡名單後隨即被馬林魚挑走，昨再與馬林魚達釋出協議，加盟日職。