NBA》連3年總冠軍同戲碼？勇士、騎士可望創紀錄
2016/12/25 11:08
騎士球星詹姆斯（左）、勇士球星柯瑞（右）。（資料照，路透社）
〔體育中心／綜合報導〕明天NBA的耶誕大戰騎士勇士將正面交鋒，外媒報導，兩隊今年若再度闖進冠軍賽，將寫下連3年由同樣兩支隊伍爭冠的紀錄，也是NBA70年來首次。
外媒報導，過去NBA的紀錄，同樣兩支球隊連續在總冠軍賽中碰頭，最多就是連兩季，曾出現過14次，扣掉勇士與騎士，前一次是2012-2013、2013-2014時，由熱火迎戰馬刺。
勇士與騎士有機會挑戰連3年在總冠軍賽交手，根據紀錄，兩隊的平均團隊年齡為26.8歲，也是過去同樣兩隊連兩年在冠軍戰中交手的組合中，第三年輕的隊伍，外媒也認為，由於年紀較輕，且開季至今兩隊仍位居東西部龍頭，很有機會創造紀錄。
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