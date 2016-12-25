NBA》歷史最經典5場耶誕大戰 有籃網喔

經典耶誕大戰，湖人與塞爾提克交手。（路透）

〔記者陳人齊／綜合報導〕耶誕大戰是NBA每年的重頭戲，今年聯盟共推出5場，其中最受矚目的就是上季總冠軍組合，「四巨頭」勇士將在明天踢館「三巨頭」坐鎮的騎士，究竟誰能勝出已未演先轟動。

《今日美國》點評歷史上最經典的5場耶誕大戰，將傳統強權如湖人、塞爾提克、尼克甚至籃網都列入其中。

1.1984年 籃網 VS.尼克

提到最經典耶誕大戰，不能不提砍下耶誕大戰歷史最高分的名人堂球星金恩（Bernard King），他單場灌進60分但仍無法率領尼克擊敗籃網，以114：120落敗。

2.1986年 公牛 VS. 尼克

籃球之神喬丹（Michael Jordan）在耶誕大戰初登場砍下30分、5助攻、6抄截，卻不敵尼克傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）的絕殺，公牛以85：86在麥迪遜花園廣場飲恨，尤英砍下28分、17籃板。

3.1995年 火箭 VS. 魔術

這是NBA史上第一次由上季總冠軍組合在耶誕大戰交手，兩大傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）、歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）的對決未演先轟動，最後歐尼爾砍下22分、18籃板、5助攻，歐拉朱旺拿下30分、12籃板、6助攻不相上下的成績，最終由魔術「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）終場前3秒投進超前分以92：90擊敗火箭。

4.2004年 熱火 VS. 湖人

湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）與昔日搭檔歐尼爾分手後首度在耶誕大戰上演對決，歐尼爾拿下24分、11籃板，但在第4節犯滿退場，布萊恩則轟下42分，但嘗試絕殺卻失手，最終讓熱火以104：102帶走勝利。

5.2008年 塞爾提克 VS. 湖人

上季總冠軍戰組合再度對決，由「GAP」三巨頭領軍的塞爾提克打出19連勝氣勢，對決西部龍頭湖人，布萊恩砍下27分、9籃板、5助攻，率湖人92：83大破塞爾提克，報了總冠軍賽2：4敗北的一箭之仇。