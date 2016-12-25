NBA》T-Mac看耶誕大戰 騎士會擊敗勇士
2016/12/25 10:35
麥葛雷迪。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕明天是美國時間的耶誕節，NBA也推出5場精彩的耶誕大戰，其中最受矚目的仍是去年的冠軍賽組合，勇士與騎士一戰，而退休球星「T-Mac」麥葛雷迪（Tracy McGrady）表示，他看好騎士贏球。
耶誕大戰總是受到球迷關注，NBA球星們也不例外，麥葛雷迪表示，他只會看騎士與勇士一戰，很期待到看騎士如何迎戰多了杜蘭特（Kevin Durant）的勇士。
「我想騎士會贏下這場比賽」，即便目前勇士戰績高居聯盟第一，T-Mac仍認為衛冕軍騎士有機會再度打敗他們，至於還會不會關注其他比賽，T-Mac竟說，「我可能會睡覺吧！」
騎士與勇士對決再度引起關注，圖為柯瑞（左）、詹姆斯（右）。（資料照，路透社）
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