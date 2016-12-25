NBA》輸得好冤！金塊約基奇關鍵犯規是誤判（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金塊昨因最後42.8秒中鋒約基奇（Nikola Jokic）爭搶籃板球時遭吹犯規及總教練馬龍（Mike Malone）抗議該球，遭吹判技術犯規，痛失4分領先優勢，最終反以1分差敗給老鷹，但今聯盟公布最後2分鐘裁判報告還給金塊清白，約基奇的關鍵犯規是誤判，而馬龍的技術犯規原本也不會發生。

昨金塊與老鷹之戰分水嶺落在第4節最後42.8秒，金塊中鋒約基奇與老鷹前鋒賽佛羅夏（Thabo Sefolosha）爭搶籃板球時，遭吹判犯規，約基奇因此犯滿離場，而總教練馬龍也因為抗議該判決遭吹判技術犯規。

隨後老鷹3球罰球皆命中，雙方僅剩1分差，最後6秒，金塊再度犯規，老鷹中鋒米爾塞普（Paul Millsap）2罰皆命中，成功逆轉比數，終場金塊就以108：109敗給老鷹。

今日聯盟公布最後2分鐘裁判報告，證明約基奇的犯規是誤判，「正常的肢體接觸，並不會影響爭搶籃板球。」金塊雖獲得平反，但已無濟於事，戰績12勝18敗暫居西部第10位。

金塊中鋒約基奇。（資料照，美聯社）