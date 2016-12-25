日職》展現善意 長野久義要用中文跟陽岱鋼搏感情

陽岱鋼加盟巨人。（取自讀賣巨人臉書粉絲頁）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼與廖任磊兩位台灣選手將在明年成為日職讀賣巨人一員，隊友長野久義也似乎很期待他們的到來，昨出席活動受訪時，他透露自己會說中文，還希望之後可以多學一點，用隊友的母語來跟他們溝通。

日媒報導，長野久義昨出席活動時，談到陽岱鋼及廖任磊，並表示，他之前在大學及社會人球隊時，曾到過台灣，也學會一些中文，更自豪的說：「我的中文連教我說中文的台灣人都覺得標準喔！」

身為巨人主力外野手，長野久義未來將與陽岱鋼搭檔，成為球隊的外野重要防線，他也展現熱情的一面，希望之後再多學一點中文，用隊友的母語交流，拉近雙方的情感。

長野久義。（取自Sponnichi Annex）