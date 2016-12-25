籃球》45秒轟15分！高中球員奇蹟逆轉（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨日社群網站瘋傳一段影片，美國賓州布魯斯堡高中在地區聯賽碰上威廉斯波特高中，最後一節仍以46：57落後，但布魯斯堡的球員們拒絕就此放棄，球員們大膽出手，竟在最後45秒展開大逆轉，5次進攻共45秒的時間，連續砍進5記三分球，最終以61：60上演奇蹟反敗為勝，被網友譽為「今日最熱血的一場球賽！」

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