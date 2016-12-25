網球》手腕傷勢困擾 基絲將缺席澳網

基絲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第8的美國網球女將基絲（Madison Keys）確定將因左手腕傷勢，缺席明年1月開打的澳洲網球公開賽。

21歲的基絲日前在推特上發表聲明，在10月底WTA年終賽結束後，進行了左手腕手術，「傷勢並不嚴重，恢復情況也十分良好，但為了避免躁進而影響表現，我會做好最完善的準備再重返賽場。」

基絲宣布退出即將開打的澳洲網球公開賽，也表示將會與教練前世界球后「戴媽」戴凡波特（Lindsay Davenport）進行續約，並跟隨她在奧蘭多進行訓練。

基絲於推特上發表聲明。（取自推特）