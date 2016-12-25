MLB》柯瑞親自認證 「紅襪就是棒球版勇士」

柯瑞認同紅襪就是棒球界的勇士。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕紅襪季後大補強，從白襪換來王牌先發塞爾（Chris Sale），加入賽揚強投普萊斯（David Price）、波瑟羅（Rick Porcello）組成先發三巨頭，被洋基總管凱許曼（Brian Cashman）譽為大聯盟版的勇士隊，新球季直指世界大賽冠軍。

針對這項比喻，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）表示認同，他今天受訪時表示，「我喜歡這樣的比喻，因為紅襪是我喜歡的球隊，他們季後的補強激起許多浪花，新球季勢必成為焦點，這點跟我們很像。」

凱許曼在紅襪找來塞爾後發表評論，「波士頓現在就是棒球界的金州勇士，他們有杜蘭特（Durant）、格林（Green）、湯普森（Thompson）還有柯瑞。」

柯瑞還談到支持紅襪的原因，「我從小在夏洛特長大，我弟弟支持洋基，所以我就選擇支持紅襪，我們就想要有對抗的感覺，很有趣吧。」

紅襪新球季打線上雖然少了洋基殺手歐提茲（David Ortiz），還是有許多年輕好手等著冒出頭，其中貝茲（Mookie Betts）、柏格茲（Xander Bogaerts）、與班奈坦迪（Andrew Benintendi）都渴望幫紅襪重返榮耀。

白襪王牌塞爾轉戰紅襪。（美聯社）