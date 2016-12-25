NBA》耶誕大戰明開打 後布萊恩時代誰能爭鋒？
2016/12/25 12:02
Kobe。（資料照，法新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕NBA明凌晨起在東西部分頭上演耶誕大戰，騎士主帥泰倫魯更喊話子弟兵與勇士對抗，如同過去湖人對塞爾提克的傳奇戲碼，史上最會打耶誕大戰的就是湖人「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），然而在他高掛球鞋後，誰能成為下個時代的焦點。
布萊恩他生涯16次在耶誕夜出賽，總得分395分，兩項數據至今都無人能比，聯盟在此佳節擁有最多出賽紀錄的現役球員，會是本季轉戰公牛的魏德（Dwyane Wade），他將成為NBA第8名打過12次耶誕大戰的球員，而他目前生涯拿277分也是當今最多。
至於現今被認為是聯盟第一人的騎士詹姆斯，即將迎來生涯在耶誕夜的第11次亮相，他目前累計270分緊追在魏德之後，也在史上排名第五。
騎士與勇士的對決備受矚目。（資料照）
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