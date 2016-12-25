NBA》魔術變不出贏球法 決定兜售「小魔獸」

伍切維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術連續4年無緣季後賽，今夏為重返強隊之林積極補強，網羅伊巴卡（Serge Ibaka）、畢永柏（Bismack Biyombo）、格林（Jeff Green）等球員入隊，但球季打了近半，魔術僅繳出14勝18敗，未達5成勝率的戰績，根據最新消息，魔術球團欲啟動交易，送走中鋒「小魔獸」伍切維奇（Nikola Vucevic），大刀闊斧改變陣容。

魔術近10場比賽4勝6敗，球隊陣容幾經更動，伍切維奇因禁區人才擁擠，被迫從先發降為替補，過去10場比賽繳出13.5分、8.6籃板、3.4助攻的成績，但儘管數據不俗，本季上場時間仍降低至自菜鳥年後，新低的27.8分鐘，報導指出，伍切維奇對此頗有微詞，準備尋求交易。

伍切維奇在2014年與魔術續約，目前尚有3年仍未走完，本季的薪水為1275萬美元（約4.1億新台幣），場均可繳出12.8分、10.6籃板、2.7助攻的「雙十」成績。