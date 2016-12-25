NBA》與國王高層的保密協議？卡爾新書內容遭刪減

卡爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA總教練卡爾（George Karl）在即將發表的回憶錄《憤怒喬治》（Furious George）中，發表許多辛辣言論，除了痛批安東尼（Carmelo Anthony）、馬丁（Kenyon Martin）等子弟兵，也透露許多執教於國王隊的細節，但據ESPN報導，在最終版本裡，許多關於國王隊的內容都遭刪除。

據ESPN報導，在先前流出的試印版中，卡爾提及關於國王當家中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）的辛辣觀點，甚至披露了當初遭解雇時的秘辛，但這些內容在最終版本的回憶錄中都遭到刪除。

至於刪除的原因則被認為，卡爾在被解雇時曾與國王高層達成保密協議，避免卡爾發表不利於國王的言論，卡爾2015年2月起擔任國王隊教練，去年球季結束後遭撤換，一共執教112場比賽，獲得44勝68敗勝率3成92。

卡森斯。（資料照，法新社）