棒球》王柏融出席穀保OB賽 廖正井當面邀打經典賽

廖正井致詞。（取自轉播畫面）

〔體育中心／綜合報導〕第一屆穀保家商OB賽今天於重新棒球場舉行，賽前棒協理事長廖正井也在開幕典禮上致詞，並且當面邀請Lamigo桃猿球星王柏融參與本屆經典賽。

穀保家商OB賽第一屆OB賽於今天展開，不少校友共襄盛舉，開幕典禮也邀請棒協理事長廖正井到場致詞。

經典賽開打在即，球員徵召出現不少困難，不僅Lamigo桃猿球團不放人，不少旅外好手也相繼退出，「王柏融今年是中職的打擊王，也是家喻戶曉的球星，但是我非常遺憾（沒辦法打經典賽），那麼我再次的拜託你，明年經典賽能夠排除困難」，廖正井在開幕典禮上再度公開向王柏融提出邀約，並且希望他能夠與球團溝通，期待有更多優秀球員加入。

此外，王柏融近期正與球團協商合約當中，廖正井也鼓勵他，除了跟球團談妥旅外條款，有合適機會可出國打拚外，也能夠附註國際賽條款，未來國家若有重要賽事需徵召他時，球團都能同意讓他參賽。

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）