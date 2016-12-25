NBA》「他需要控制情緒」朗度的壞脾氣讓狼王也搖頭

朗度與賈奈特曾共同效力塞爾提克。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛後衛朗度（Rajon Rondo）過去常因情緒控管問題躍上媒體版面，月初更與助理教練發生爭吵，遭公牛球團禁賽1場，曾與朗度共事6年的「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）被問到此事，直言：「他需要控制情緒。」

朗度的糟糕脾氣眾所皆知，月初與公牛助理教練發生爭執遭到禁賽，塞爾提克時期就曾因不當行為受到處分，與朗度共事6年的賈奈特表示，「朗度是個很棒的球員，但他的行為需要更專業，他需要控制情緒，而不是被情緒左右。」

賈奈特對小老弟愛之深責之切，「他非常痛恨失敗，是會研究比賽影片很久的人，他擁有很高的籃球智商，我不希望他身上的缺點將他的優點掩蓋住，我不是在為他說話，因為他必須變得更成熟。」

朗度月初與教練發生爭執遭禁賽。（資料照，今日美國）