NBA》「他需要控制情緒」朗度的壞脾氣讓狼王也搖頭
2016/12/25 15:14
朗度與賈奈特曾共同效力塞爾提克。（資料照，路透社）
〔體育中心／綜合報導〕公牛後衛朗度（Rajon Rondo）過去常因情緒控管問題躍上媒體版面，月初更與助理教練發生爭吵，遭公牛球團禁賽1場，曾與朗度共事6年的「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）被問到此事，直言：「他需要控制情緒。」
朗度的糟糕脾氣眾所皆知，月初與公牛助理教練發生爭執遭到禁賽，塞爾提克時期就曾因不當行為受到處分，與朗度共事6年的賈奈特表示，「朗度是個很棒的球員，但他的行為需要更專業，他需要控制情緒，而不是被情緒左右。」
賈奈特對小老弟愛之深責之切，「他非常痛恨失敗，是會研究比賽影片很久的人，他擁有很高的籃球智商，我不希望他身上的缺點將他的優點掩蓋住，我不是在為他說話，因為他必須變得更成熟。」
朗度月初與教練發生爭執遭禁賽。（資料照，今日美國）
相關新聞
- NBA》與國王高層的保密協議？卡爾新書內容遭刪減
- NBA》魔術變不出贏球法 決定兜售「小魔獸」
- NBA》柯瑞效率驚人 再4季加冕三分球王
- MLB》柯瑞親自認證 「紅襪就是棒球版勇士」
- NBA》耶誕大戰明開打 後布萊恩時代誰能爭鋒？
推薦新聞
-
NBA》「他需要控制情緒」朗度的壞脾氣讓狼王也搖頭2016/12/25 15:14
-
NBA》與國王高層的保密協議？卡爾新書內容遭刪減2016/12/25 13:38
-
網球》手腕傷勢困擾 基絲將缺席澳網2016/12/25 12:18
-
NBA》耶誕大戰明開打 後布萊恩時代誰能爭鋒？2016/12/25 12:02
-
日職》展現善意 長野久義要用中文跟陽岱鋼搏感情2016/12/25 11:09