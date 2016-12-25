MLB》洋基也想要海賊王 可能與白襪、海盜三方交易

麥卡琴。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕外媒報導指出，洋基、白襪及海盜有可能進行3方交易，洋基有機會獲得「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen），而海盜會拿到先發投手昆塔納（Jose Quintana），白襪則可從洋基那邊獲得幾位潛力新秀。

外媒報導指出，目前海盜曾向白襪詢問先發投手昆塔納的價碼，不過因為價錢太高還在觀望，所以才把腦筋動到麥卡琴身上，希望把他送走後，有空間可以網羅昆塔納。

洋基目前陣中仍有加納（Brett Gardner）、艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）、賈吉（Aaron Judge）及希克斯（Aaron Hicks）等外野手，戰力充足，所以看起來並不需要補強，不過近期有球隊向洋基詢問是否有意交易加納，讓洋基開始考慮，若把加納交易出去並找來麥卡琴頂替他的位置，可以解決加納及艾斯柏瑞兩人打擊火力都較弱的問題。

目前在重建階段的白襪，則可在這筆交助中從洋基手上獲得一些潛力新秀，也能補齊球隊不足之處。

不過，目前仍在尋找外野戰力的藍鳥，也把目光放到麥卡琴身上，因此這個三方交易能否達成，仍有待觀察。

白襪投手昆塔納。（資料照，美聯社）