棒球》2歲小男童打棒球 竟學包爺霸氣甩棒（影音）

2016/12/25 16:11

〔體育中心／綜合報導〕一名2歲大的男童打棒球時，竟學「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）擊出全壘打後的霸氣甩棒，讓許多網友直呼「好萌」。

臉書粉絲頁「A Boy and his Dog」日前貼出小男童的揮棒畫面，男童拿著鋁棒，球則放在打擊練習座上，他用力一揮擊中小白球後，小狗狗去追球，男童則來個「霸氣甩棒」，宛如包提斯塔去年在美聯分區系列賽對遊騎兵轟出大號3分砲的甩棒姿勢。這段影片吸引許多網友觀看，不少網友直呼這名小男童「太可愛了！」

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