耶誕大戰 騎士一分險勝 今日賽事及轉播預告

今日為美國時間的耶誕節，最受矚目的耶誕大戰包括東西部龍頭騎士及勇士，凌晨沒看到這場直播的球迷，緯來體育台在09:30有D-LIVE，柯瑞（Stephen Curyy）在耶誕節的手感相當冰冷，經歷5次耶誕大戰，平均每場出賽35分鐘，卻只繳出場均11.2分、命中率28%的成績，今天是否能擺脫過去耶誕節夢魘？請記得鎖定自由體育頻道。

另一方面「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）將成為NBA第8名打過12次耶誕大戰的球員，而他目前生涯拿277分也是現役球員最多，緊追在後的是騎士詹姆斯（LeBron James），這次出賽是生涯在耶誕夜第11次亮相，目前累計270分在史上排名第五。

NBA

01:00 塞爾提客 VS. 尼克

03:30 勇士 VS. 騎士（愛爾達體育，緯來體育D-LIVE 09：30）

06:00 公牛 VS. 馬刺

09:00 灰狼 VS. 雷霆

11:30 快艇 VS. 湖人