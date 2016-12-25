SBL Live》台啤開高走低 達欣終止2連敗

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 達欣 19 27 29 15 90 台啤 30 15 11 21 77

第四節

複製前一節模式，周儀翔、于煥亞各進一顆三分球分庭抗禮，黃聰翰底線三分球開張，並靠著罰球連拿4分，李愷諺再來一顆外線，台啤接連利用三分球拉近比數，達欣在暫停後連4波進攻得手，讓台啤好不容易追到的10分差再次拉開，最後一分鐘讀秒階段，台啤僅再追回2分，終場77：90不敵達欣，結束2連敗的達欣本週仍暫居聯盟龍首。

第三節

易籃後周儀翔射進下半場第一顆外線，林宜輝跟上，相對於台啤BD獨挑大樑，達欣打出8：2攻勢，將比數拉開9分差，迫使台啤叫暫停。

暫停過後林宜輝怒飆兩記三分彈，第三節三分球命中率百分百，台啤則陷入13投僅3中，且都是洋將戴維斯的功勞，只能看著差距逐漸拉大，林宜輝再以三分球拿下單節第12分，第三節打完，達欣75：56領先。

台啤第三節幾乎靠戴維斯得分。（記者林正堃攝）

第二節

次節布拉籃下制霸，連續怒放2球，李愷諺不是省油的燈，底線三分球還以顏色，暫停過後，李愷諺再閃過布拉飛身上籃，個人獨拿5分，達欣在布拉暴扣和周儀翔連2次切入拉出7比2攻勢追到僅剩4分差，此時台啤戴維斯、周伯勳各有3次犯規麻煩，林宜輝嘗試多次，一次三分球進、加上呂濟而妙傳張家榮上籃，達欣反以1分超前，上半場打完，達欣46：45領先。

台啤李愷諺飆進3分球。（記者林正堃攝）

達欣林冠綸切入籃下上籃時，台啤周伯勳打手犯規。（記者林正堃攝）

第一節

力阻二連敗的達欣開節被台啤打出8：0攻勢一籌莫展，暫停過後朱億宗跳投，將領先拉開到10：0，連續2分鐘一分未拿，達欣終於在施顏宗跳投開張，不過台啤雙後衛手感火燙，且團隊11投7中，兩隊維持10分差，首節打完，台啤30：19領先。

台啤朱億宗上籃得分。（記者林正堃攝）