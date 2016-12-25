澳網》重返世界前50 阿根廷名將「品超」連3年退賽

「品超哥」德爾波特羅再度缺席奧網賽事。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕澳網開打在即，才在台維斯盃奪冠並重返世界前50名的阿根廷名將德爾波特羅（Juan Martin del Potro）再度受到左手腕傷勢困擾決定退賽，這也是他連續第3年缺席。

德爾波特羅今年28歲，2010年一度衝上世界男單排名第4，但生涯飽受手腕傷勢所苦，2014、15年賽季沉寂多時，排名也直直落至1042名，但今年傷癒歸來上演多項奇蹟，不僅先後擊敗瓦林卡、喬科維奇、納達爾和穆雷等魔王級對手，並在奧運擁入銀牌，且帶領阿根廷逆轉奪得第一座台維斯盃冠軍，一路攀升到第38名，但前日他以缺乏足夠恢復時間為由退出奧克蘭經典賽，並向媒體透露，「網球等了我2年，我相信我可以再等一個澳網公開賽。」

「2017年我想享受健康，這讓我體會到心靈的平和。」德爾波特羅表示，希望自己以最好的狀態回歸球壇，他預計最快明年2月才會復出，但尚未表明新的賽季將從哪個公開賽出發。

此外，世界排名第8的美國網球女將基絲（Madison Keys）稍早也確定因左手腕傷勢缺席澳網。