SBL》林宜輝砍本季新高27分 率達欣暢飲台啤坐穩龍頭
2016/12/25 21:15
林宜輝攻下本季新高27分，率達欣坐穩龍頭。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕聯盟龍頭達欣在今日耶誕節強碰強敵台啤，老將林宜輝與洋將布拉合力貢獻49分，以90：77勝出，續作聯盟龍頭地位。
台啤首節靠著精準的三分外線，從李愷諺、呂奇旻與于煥亞聯手飆進5顆三分球，轟得達欣難以招架，更取得30：19領先，想不到次節馬上風雲變色，達欣不靠長程砲火取勝，在老將林宜輝10分與洋將布拉8分領軍下，上半場打完反倒取得46：45領先。
呂奇旻。（記者林正堃攝）
易籃後，台啤三分線失去準度，9投皆墨；達欣則是飆進5顆三分，也在第3節打出29：11，更取得75：56的大幅領先，末節台啤反攻無力，黯然吞下本季對達欣的3連敗。
達欣洋將布拉22分、18籃板，老將林宜輝攻下本季新高27分，距離生涯最高28分僅1分之差，周儀翔15分進帳。
台啤B.戴維斯繳出22分、14籃板，于煥亞14分與李愷諺15分，可惜二分球命中率僅40%，不敵聯盟命中率最佳達欣的60%。
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