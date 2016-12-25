經典賽》為球隊還是國家 太空人強打好苦惱

太空人外野手史普林格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽明年3月開打，太空人外野手史普林格（George Springer）正煩惱要為國家隊打球、還是專心在球隊上。

《Houston Chronicle》報導，史普林格的母親是波多黎各人，他有資格代表美國或是波多黎各打球，目前史普林格還無法作決定是否打經典賽、以及會為哪一個國家效力。

現年27歲的史普林格表示，「我明白春訓對於我們球隊、和我自己有多重要。」他也說接下來幾週會做決定，「我們看未來幾週會發生什麼吧。」

而同為太空人隊友、入選波多黎各國家隊的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）則在「遊說」史普林格加入波多黎各。

史普林格本季繳出2成61打擊率，29轟、82分打點為生涯新高，另有9次盜壘成功。

太空人外野手史普林格。（美聯社）