MLB》天使1年1.2億 簽下大聯盟腿哥
2016/12/25 22:32
雷維爾。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕天使隊補強外野戰力，週五與國民隊外野手、生涯累積190盜的雷維爾（Ben Revere）簽下1年400萬美元（約新台幣1億2936萬元）的合約，激勵獎金最高225萬美元。
現年28歲的雷維爾去年球季待過費城人及藍鳥隊，繳出3成06打擊率、2轟、31盜的成績，但今年因傷影響表現，僅繳出2成17打擊率、2轟、14盜，其中打擊率是近年最差。雷維爾曾在2012年於雙城時演出單季54盜。
天使隊總管艾普勒（Billy Eppler）表示，球隊需要第4名外野手。雷維爾加盟天使後，這也是他大聯盟生涯待過的第五支隊伍，先前曾待過雙城、費城、藍鳥、國民。
雷維爾。（資料照，美聯社）
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