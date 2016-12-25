日職》「野球番長」染毒入獄 坦言「毒品是惡魔」
2016/12/25 23:18
清原和博。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日職一代名將清原和博今年2月持毒遭逮捕，之後遭判刑2年6個月，緩刑4年。清原和博近期接受日本電視台《TBS》專訪，他直呼毒品真的是惡魔。
清原和博接受專訪時，向所有的棒球迷謝罪，「對在社會上的各位、包含少年野球、職業野球、名球會、高校野球、所有的棒球迷們，真的很對不起。」清原和博說，毒品真的是惡魔，自己要與它戰鬥一輩子，他也說很想再見到他的兒子。
《TBS》的專訪節目預定將在29日播出。
清原和博今年2月因持毒被警方逮捕，依違反毒品取締法規被起訴，東京地院在5月31日判決出爐，清原遭判刑2年6個月，緩刑4年。
清原和博在日職生涯達成2000安、500轟等紀錄，原本可以篤定入選日本棒球名人堂，卻因為持有毒品而形象全毀，幾乎與名人堂無緣。
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