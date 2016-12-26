NBA》又是厄文！騎士1分險勝勇士樂收耶誕禮（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今天是美國時間的耶誕節，騎士與勇士雙強本季首度在騎士主場正面交鋒，厄文在倒數3秒投進致勝球，率領衛冕軍以109：108驚險擊敗對手，收下5連勝，並終止勇士7連勝。

耶誕大戰的重頭戲「雙士之戰」，在台灣時間凌晨3：30開打，前兩節你來我往，上半場打完，勇士以55：52領先騎士。

前三節勇士仍能維持小幅領先，但在決勝節戰局風雲變色，倒數2分鐘時，厄文（Kyrie Irving）關鍵上籃先扳平比數，柯瑞（Stephen Curry）隨後回敬一顆三分球，勇士要回領先。

倒數37秒，厄文先放進2分，最後3秒再用致命一擊讓騎士以1分超前，杜蘭特（Kevin Durant）外線出手拼絕殺未果，讓騎士以1分差險勝。

此役杜蘭特攻下全場最高36分，外帶15籃板，湯普森也有24分進帳，但一哥柯瑞在耶誕節依舊悲情，三分球7投2中，僅拿下15分3助攻，表現平平。

詹姆斯（LeBron James）今天攻下31分、13籃板，複製上季冠軍賽扮致勝英雄的厄文則有25分、10助攻的進帳。

柯瑞（左）、詹姆斯（右）。（法新社）

杜蘭特今攻下36分。（美聯社）

詹姆斯霸氣扣籃。（USA Today Sports）

厄文再度扮演致勝英雄。（法新社）

柯瑞受到對手嚴加看管。（美聯社）