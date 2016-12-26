NBA》耶誕大戰火藥濃 勇士更衣室被貼挑釁海報
2016/12/26 07:48
〔體育中心／綜合報導〕今天是NBA一年一度的耶誕大戰，衛冕軍騎士對決金州勇士，重演去年總冠軍戲碼，而騎士隊賽前居然在客隊更衣室貼上海報，挑釁意味十足。
《美聯社》體育作家威瑟斯（Tom Withers）今天在推特上PO出騎士在客場更衣室裡擺上一幅巨幅海報的照片，上面是去年總冠軍賽第7戰，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在決勝節蓋了伊古達拉（Andre Iguodala）一記關鍵火鍋，而且詹姆斯的左手還被P上總冠軍戒指，兩隊賽前火藥味十足。
騎士今天靠著主控厄文（Kyrie Irving）的最後3.4秒關鍵跳投，以109：108一分氣走勇士。
This is the door open just down the hallway from #Warriors locker room. #Cavs pic.twitter.com/8z41uI01pA— Tom Withers （@twithersAP） 2016年12月25日
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