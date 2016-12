NBA》耶誕大戰火藥濃 勇士更衣室被貼挑釁海報

〔體育中心/綜合報導〕今天是NBA一年一度的耶誕大戰,衛冕軍騎士對決金州勇士,重演去年總冠軍戲碼,而騎士隊賽前居然在客隊更衣室貼上海報,挑釁意味十足。

《美聯社》體育作家威瑟斯(Tom Withers)今天在推特上PO出騎士在客場更衣室裡擺上一幅巨幅海報的照片,上面是去年總冠軍賽第7戰,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)在決勝節蓋了伊古達拉(Andre Iguodala)一記關鍵火鍋,而且詹姆斯的左手還被P上總冠軍戒指,兩隊賽前火藥味十足。

騎士今天靠著主控厄文(Kyrie Irving)的最後3.4秒關鍵跳投,以109:108一分氣走勇士。

This is the door open just down the hallway from #Warriors locker room. #Cavs pic.twitter.com/8z41uI01pA