NBA》耶誕大戰惜敗騎士 柯瑞妻子說話了
2016/12/26 08:39
Can’t wait for @StephenCurry30 to get home! We miss ya! #silverlinings— Ayesha Curry （@ayeshacurry） December 25, 2016
〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士自總冠軍第7戰後，相隔189天後再度狹路相逢，但勇士在關鍵時刻慘遭逆轉，終場就以1分差惜敗克里夫蘭，賽後，柯瑞（Stephen Curry）的妻子艾莎（Ayesha Curry）也發文鼓勵勇士全隊，更迫不及待歡迎丈夫回家，「我等不及柯瑞回家了，我們都很想你。」展現對柯瑞的思念之情。
雖惜敗騎士，艾莎並未失志，不僅發文鼓勵勇士全隊「這比賽真艱難！目標下一場」力挺丈夫，更迫不及待歡迎丈夫回家，「好的方面來說，我等不及柯瑞回家了！我們都很想你。」表達對十足思念之情。
柯瑞夫妻檔。（資料照，美聯社）
相關新聞
推薦新聞
-
NBA》「籃球選擇了我」大帝感性PO文訴真情2016/12/26 12:37
-
NBA》關鍵時刻坐板凳 柯瑞抱頭不敢看場上？（影音）2016/12/26 11:48
-
NBA》艾德瑞吉轟賽季新高33分 馬刺狠送公牛3連敗耶誕禮（影音）2016/12/26 10:40
-
球團推彭政閔限量公仔 恰迷嫌「又貴又醜」拒買單！2016/12/26 10:16
-
MLB》自由市場繞一圈 傳包提斯塔將回藍鳥2016/12/26 09:47