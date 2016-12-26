NBA》耶誕大戰惜敗騎士 柯瑞妻子說話了

2016/12/26 08:39

〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士自總冠軍第7戰後，相隔189天後再度狹路相逢，但勇士在關鍵時刻慘遭逆轉，終場就以1分差惜敗克里夫蘭，賽後，柯瑞（Stephen Curry）的妻子艾莎（Ayesha Curry）也發文鼓勵勇士全隊，更迫不及待歡迎丈夫回家，「我等不及柯瑞回家了，我們都很想你。」展現對柯瑞的思念之情。

雖惜敗騎士，艾莎並未失志，不僅發文鼓勵勇士全隊「這比賽真艱難！目標下一場」力挺丈夫，更迫不及待歡迎丈夫回家，「好的方面來說，我等不及柯瑞回家了！我們都很想你。」表達對十足思念之情。

柯瑞夫妻檔。（資料照，美聯社）

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.