NBA》尼克三巨頭飆破20分仍無用 綠衫軍耶誕大戰勝出

〔記者張浩群／綜合報導〕塞爾提克耶誕節作客紐約，「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas）飆27分，再加上史馬特（Marcus Smart）在決勝節砍進一記關鍵三分彈，讓尼克無力追趕，塞爾提克終場以119：114贏球。

綠衫軍半場以56：48領先，在第三節更一度領先多達11分，不過尼克在末節展開反攻，在最後1分鐘打出11：2的攻勢，扳平戰局，但史馬特挺身而出砍三分彈，澆熄尼克反撲火焰，中鋒哈福德（Al Horford）和布萊德利（Avery Bradley）在決勝節的防守相當出色，分別蓋了波辛傑斯（Kristaps Porzingis）火鍋和抄走安東尼（Carmelo Anthony）的球，塞爾提克終場以119：114擊敗尼克。

塞爾提克共有6人得分上雙，湯瑪斯攻下全隊最高的27分，另有4助攻、3籃板，而哈福德則繳出15分、7籃板、5助攻、3抄截、2火鍋的全能表現；尼克方面，三巨頭得分都破20分，安東尼攻下全場最高的29分，波辛傑斯繳出22分、12籃板雙十數據，羅斯（Derrick Rose）有25分、5籃板。