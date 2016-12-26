NBA》耶誕節就是打不好 柯瑞平均僅11.8分

2016/12/26 08:38

柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在耶誕大戰中，以108：109不敵騎士，柯瑞（Stephen Curry）延續以往在耶誕節中的悲情表現，此役僅繳出15分，合計他生涯6次耶誕大賽中，平均僅拿下11.8分，低於生涯平均22.5分。

柯瑞2010年首度參與耶誕大戰，該年僅拿下4分，隔年一樣是4分進帳，13年及14年則分別拿下15分、14分，得分最高的一次是去年迎戰騎士，攻下19分，但都未能突破20分大關，總計柯瑞生涯6次耶誕大戰，平均僅拿下11.8分。

柯瑞最引以為傲的三分球，在耶誕節這天似乎也沒太多發揮，合計6次出賽，31投6中，命中率僅19.3%，遠低於生涯平均44.1%。

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