NBA》最後一擊失手 KD：人家不是自己跌倒的啦（影音）
2016/12/26 09:15
〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士之戰，最後3.4秒，勇士擁有最後一擊機會，球交到杜蘭特（Kevin Durant）手上，但他受到騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）嚴密看管，最後一屁股跌坐在地上，勇士也痛失反擊機會，賽後，杜蘭特表示,，「我不是自己跌倒的。」
痛失最後一擊機會，杜蘭特受訪時表示，「我不是自己跌倒的。」言下之意認為是遭到傑佛森影響才無法完成投籃，杜蘭特雖攻下全場最高的36分15籃板3助攻成績，仍無法幫助勇士報上季總冠軍戰落敗之仇。
KD on the final play: "I fell. And I didn't fall on my own." pic.twitter.com/34H0ISaw7r— Anthony Slater （@anthonyVslater） December 25, 2016
相關新聞
- NBA》耶誕大戰惜敗騎士 柯瑞妻子說話了
- NBA》耶誕節就是打不好 柯瑞平均僅11.8分
- NBA》尼克三巨頭飆破20分仍無用 綠衫軍耶誕大戰勝出
- NBA》耶誕大戰火藥濃 勇士更衣室被貼挑釁海報
- NBA》又是厄文！騎士1分險勝勇士樂收耶誕禮（影音）
推薦新聞
-
NBA》厄文寫2大紀錄 騎士耶誕大戰主場無敗績2016/12/26 13:31
-
NBA》「籃球選擇了我」大帝感性PO文訴真情2016/12/26 12:37
-
日職》陽岱鋼轉戰巨人 打央聯這三隊最有心得2016/12/26 11:37
-
棒球》潛力好才受其他隊關注 張育成：不排斥被交易2016/12/26 10:58
-
MLB》自由市場繞一圈 傳包提斯塔將回藍鳥2016/12/26 09:47