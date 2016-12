NBA》最後一擊失手 KD：人家不是自己跌倒的啦（影音）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與騎士之戰,最後3.4秒,勇士擁有最後一擊機會,球交到杜蘭特(Kevin Durant)手上,但他受到騎士老將傑佛森(Richard Jefferson)嚴密看管,最後一屁股跌坐在地上,勇士也痛失反擊機會,賽後,杜蘭特表示,,「我不是自己跌倒的。」

痛失最後一擊機會,杜蘭特受訪時表示,「我不是自己跌倒的。」言下之意認為是遭到傑佛森影響才無法完成投籃,杜蘭特雖攻下全場最高的36分15籃板3助攻成績,仍無法幫助勇士報上季總冠軍戰落敗之仇。

KD on the final play: "I fell. And I didn't fall on my own." pic.twitter.com/34H0ISaw7r