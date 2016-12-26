NBA》最後一擊失手 KD：人家不是自己跌倒的啦（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士之戰，最後3.4秒，勇士擁有最後一擊機會，球交到杜蘭特（Kevin Durant）手上，但他受到騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）嚴密看管，最後一屁股跌坐在地上，勇士也痛失反擊機會，賽後，杜蘭特表示,，「我不是自己跌倒的。」

痛失最後一擊機會，杜蘭特受訪時表示，「我不是自己跌倒的。」言下之意認為是遭到傑佛森影響才無法完成投籃，杜蘭特雖攻下全場最高的36分15籃板3助攻成績，仍無法幫助勇士報上季總冠軍戰落敗之仇。

KD on the final play: "I fell. And I didn't fall on my own." pic.twitter.com/34H0ISaw7r — Anthony Slater （@anthonyVslater） December 25, 2016