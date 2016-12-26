NBA》厄文再當英雄 Kobe發文稱讚
2016/12/26 09:17
Kobe（左）、厄文（右）。（資料照，取自洛杉磯時報）
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以109：108擊敗勇士，收下耶誕大戰的勝利，其中以厄文在第4節倒數階段的關鍵一擊最為重要，對此，退休球星Kobe（Kobe Bryant）也在推特上大讚他的表現。
Kobe退休後依舊關心籃球場上的事，當然不會錯過耶誕大戰勇士與騎士的交手。騎士最後靠著厄文（Kyrie Irving）的關鍵一擊，以1分差逆轉勇士，也讓Kobe特別在推特上發文「關鍵時刻」，並標記稱讚厄文的表現。
Kobe推特稱讚厄文。（取自Kobe推特）
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