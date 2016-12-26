NBA》杜蘭特輸球就是爽？魏少衝出球場忘情大叫（影音）
2016/12/26 09:18
First try! Russell Westbrook warms up on Christmas Day. RT to #NBAVote for Russ for #AllStar. pic.twitter.com/5bqpbzkaQX— OKC THUNDER （@okcthunder） 2016年12月25日
〔體育中心／綜合報導〕耶誕節今天上演去年總冠軍戲碼，衛冕軍騎士對決勇士，本季剛加盟勇士的杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高的35分、15籃板，但最後仍不敵騎士主控厄文（Kyrie Irving）的3.4致勝跳投，終場以1分惜敗，中止7連勝。雷霆今天PO出一段魏斯布魯克（Russell Westbrook）衝出場外大叫的影片，引發各界猜想。
雷霆耶誕大戰將在主場迎戰灰狼，魏斯布魯克一如往常般在場上熱身，他練完球後突然笑嘻嘻地就往休息室跑去，激動地跳起來拍了一下球員通道上的牆壁，並疑似大喊：「Thank you Kyrie！」讓外界紛紛揣測，是不是跟杜蘭特所屬的勇士輸球有關。
魏斯布魯克在更衣室受訪時否認，他表示感謝的對象是球團訓練員Joe Sharpe的女兒Jayme，並拒絕回應與勇士和杜蘭特相關的問題。根據《ESPN》記者楊恩（Royce Young） 表示，魏斯布魯克結束賽前訓練時應該是美國時間下午4點多，而騎士和勇士的耶誕大戰4點15分才結束，魏少那一聲感謝應該是指Jayme。
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