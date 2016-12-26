NBA》1分之差輸騎士 勇士這項驚人紀錄中斷

耶誕大戰上演去年總冠軍戰戲碼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕耶誕夜精采好戲勇士與騎士之戰，勇士第4節一度以94：80取得14分領先，但最終仍遭到逆轉，勇士除了吞下本季第5敗，更終結了連續166場末節領先14分以上贏球的驚人紀錄。

勇士前3節都壓著騎士打，第4節更一度將差距拉開至14分差，但最後仍遭到厄文（Kyrie Irving）的關鍵跳投逆轉，終場就以108：109輸球，吞下本季第5敗，也終止了連續166場末節領先14分以上贏球的驚人紀錄。

勇士以杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高36分15籃板3助攻表現最為突出，騎士方面則由詹姆斯（LeBron James）的31分13籃板4抄截最為亮眼。