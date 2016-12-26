MLB》自由市場繞一圈 傳包提斯塔將回藍鳥

包提斯塔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥重砲包提斯塔（Jose Bautista）在自由市場乏人問津，日前表示願意接受1年短約且回頭與老東家協商，根據外媒消息，包提斯塔有機會重回藍鳥。

包提斯塔本季結束後成為自由球員，原本希望能在自由市場撈一張大合約，不過今年已經36歲且本季成績下滑的他錯估情勢，至近日仍乏人問津，直到昨天有報導指出，包提斯塔願意接受1年短約，且想回頭老東家藍鳥交涉。

根據外媒消息，包提斯塔願與藍鳥交涉，傳聞他將以1年1720萬美元（約新台幣5.5億）續留藍鳥。