NBA》艾德瑞吉轟賽季新高33分 馬刺狠送公牛3連敗耶誕禮（影音）
2016/12/26 10:40
〔體育中心／綜合報導〕眾所矚目的耶誕大戰，以完全體回歸的的馬刺在主場迎戰芝加哥公牛，靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攻下賽季新高的33分搭配馬刺全場傳出30次助攻僅出現13次失誤的優勢下，以119：110狠電公牛，公牛也苦吞3連敗，近7戰僅拿下1勝。
馬刺首節就將差距拉開至11分，公牛第2節即時回穩，追到5分差進入下半場，但馬刺發揮低失誤高助攻的「團隊籃球」精神，始終維持穩定領先，終場就以19分差大勝公牛，公牛苦吞3連敗，近況慘澹，近7戰僅拿下1勝。
馬刺主力大前鋒艾德瑞吉上場38分鐘攻下賽季新高的33分9籃板成績，加上全隊投籃命中率來到5成6，3分球命中率更高達5成，30次的團隊助攻也超越賽季平均的23次，順利收下耶誕夜大禮。
馬刺艾德瑞吉與雷納德（Kawhi Leonard）連線成功，2人合力攻下58分，帕克（Tony Parker）則挹注13分及全場最高的8次助攻，反觀公牛，以魏德（Dwyane Wade）的24分3籃板6助攻表現最為穩健。
艾德瑞吉。（美聯社）
魏德。（美聯社）
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