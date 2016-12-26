球團推彭政閔限量公仔 恰迷嫌「又貴又醜」拒買單！

中信兄弟今推出恰恰彭政閔的公仔，一口氣推出平日及假日兩款不同球衣的版本，一個要價1880元。（圖截自中信兄弟官網）

〔即時新聞／綜合報導〕中華職棒人氣王彭政閔目前行使自由球員資格、合約未明，不過，老東家中信兄弟除了據傳開出高價合約留人以外，今日更推出兩款彭政閔公仔的預購。兩款限量公仔為恰恰彭政閔身穿中信兄弟平日及假日的球衣、每款要價1880元，球團於官網發布實品照，卻引來廣大「恰迷」的不滿，認為公仔實在做的「太醜了！」、「一點也不像彭政閔」。

然而，超崩壞的成品圖，讓粉絲們覺得這個公仔根本不像彭政閔！（圖截自中信兄弟官網）

有人認為這款公仔做得像退役球員馮勝賢。（圖截自中信兄弟官網）

這款公仔身穿中信兄弟23號球衣、擺出揮棒的預備姿勢，然而，除了背號及球衣上的名字以外，公仔的五官無論是近看或是遠看，完全看不出來有人氣王彭政閔的樣子，恰迷們看到這款公仔以後，覺得像是陳金鋒雕像事件的重演，認為球團不用心製作、還訂定高價。彭政閔後援會的小編在臉書專頁上詢問粉絲「會不會買」，許多粉絲留言回應表示「不會！」並且發動拒買，希望球團能重新製作後再推出。

無論是近看或遠看，除了球衣背號和名字以外，粉絲們根本看不出來這個公仔是彭政閔。（圖截自中信兄弟官網）

粉絲們表示：「從公仔消息一出來就開始存錢，也已經存好存滿，但看到照片真的太失望，實在買不下手啊！這種程度的恰神公仔，如果各位恰迷還買單的話，中信根本不會知道商品到底做的有多不像。改善進步的空間實在太大了，加油好嗎？」、「不買！重做吧！失望極了，等那麼久做這種品質！哪位啊？」、「看到那張臉打了退堂鼓。一堆人說不像，不能重做嗎？我覺得執意要出的話是對恰恰不敬。」、「都不要買，請中信重做再推出。」更有球迷不滿的表示：「合約還沒確定就推公仔想撈一筆。」不過，也有鐵粉表示：「雖然不像，但身為恰迷還是會搶。」